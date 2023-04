1 - Em um recipiente, coloque a batata, metade do cream cheese, amido de milho, nata, salsinha e o caldo de galinha;

2 - Esmague todos eles até criar uma textura pastosa;

3 - Faça bolinhas com as mãos e recheie com cream cheese;

4 - Passe na farinha, no ovo, na farinha de rosca e frite.