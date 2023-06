Cupcake de fubá e carne seca

1 - Bata o milho, o óleo, os ovos e o parmesão no liquidificador.

2 - Em uma tigela média, misture o fubá e a farinha. Incorpore a mistura líquida.

3 - Misture o fermento delicadamente.

4 - Coloque em formas de papel e asse em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 20 minutos.

5 - Refogue na manteiga em uma panela média a cebola, o alho e a carne seca. Corrija o sal se achar que precisa e adicione a salsinha picada. Reserve.

6 - Com um cortador, faça furos nos cupcakes e recheie com o requeijão e com a carne seca.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

O famoso bolo salgado das festas de aniversário nos anos 90

Raio de sol com sardinha: conheça esse 'bolo salgado'

Bolo salgado de pão com legumes é opção para o lanche