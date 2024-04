Cuscuz paulista é delicioso e fica pronto em 30 minutos

1 - Unte uma assadeira média com furo no meio com azeite.

2 - Disponha rodelas de tomate, ovo, sardinhas, azeitonas e cheiro-verde de maneira decorativa.

3 - Em uma panela média, aqueça um fio de azeite e refogue a cebola picada. Doure o alho picado.

4 - Junte o tomate e refogue. Adicione o molho de tomate, misture e tempere com sal e pimenta.

5 - Leve ao liquidificador Mondial e bata até obter um creme homogêneo. Retorne para a panela e misture o milho, ervilha, azeitonas e cheiro-verde.

6 - Aos poucos, adicione a farinha de milho sem parar de mexer. Quando ficar em um ponto consistente, desligue o fogo. Misture pedaços de ovos e sardinha.

7 - Coloque a massa na forma e aperte bem. Leve para gelar.

