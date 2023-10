Dadinho de tapioca com geleia de pimenta na airfryer

Massa

1 - Tire o queijo coalho do palito e leve ao processador.

2 - Despeje em uma tigela grande e misture com a tapioca granulada.

3 - Leve o leite temperado com sal e pimenta para o fogo. Quando ferver, desligue e despeje na tigela sobre a tapioca e o queijo. Misture muito bem.

4 - Distribua a massa em uma travessa forrada com plástico filme, forre por completo e leve para a geladeira por 4 horas.

5 - Retire o plástico, corte em tiras e em cubos.

6 - Coloque na air fryer e programe por 10 minutos a 180°C. Sirva com a geleia

Geleia

7 - Corte as pimentas ao meio e retire as sementes.

8 - Descasque as maçãs e retire as sementes. Leve tudo ao liquidificador com a água e o alho. Bata e coloque o conteúdo em uma panela com açúcar e o vinagre. Mexa e abaixe o fogo.

9 - Misture até engrossar e atingir uma consistência gelatinosa.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Dadinho de tapioca com queijo coalho fácil e prático

Aprenda a fazer o dadinho de tapioca mais fácil do mundo

Dadinhos de tapioca no forno bem fáceis!