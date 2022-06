Dadinhos de tapioca no forno bem fáceis!

1 - Em uma panela média, leve ao fogo médio todos os ingredientes, menos a geleia, misturando sem parar até ficar uma massa homogêneo.

2 - Transfira para uma forma de 30x20cm forrada com plástico-filme. Cubra com plástico-filme em contato e leve para a geladeira por no mínimo 2h.

3 – Retire da forma e corte em cubinhos, asse em uma forma untada em forno pré-aquecido a 200ºC até dourarem.

4 – Sirva com a geleia de pimenta.

