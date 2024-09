Dadinho de tapioca com queijo parmesão e geleia de pimenta orgânica

1 - Antes de começar, escolha qual preparação é a preferência: dadinho de tapioca frito ou assado. Se preferir assado, pré-aqueça o forno a 200°C. Se for frito, siga a receita sem ligar o forno. Em uma panela média, dissolva o leite em pó com 200 ml de água em fogo alto e deixe ferver.







2 - Em uma tigela, misture a tapioca com o queijo e tempere com o sal. Despeje o leite fervendo e mexa até ficar homogêneo e começar a endurecer. Importante: misture rapidamente para em seguida despejar no recipiente.









3 – Em uma assadeira antiaderente pequena com tamanho de cerca de 20 ou 25 cm, acomode a massa de modo que fique com uns 3 cm de altura, alisando a superfície até deixar uniforme. Leve à geladeira e espere endurecer por cerca de 15 minutos. Dica: pode usar uma assadeira maior, mas não precisa preencher totalmente o fundo, espalhando a massa, por exemplo, até a metade.







4 - Quando a massa estiver bem firme, desenforme e transfira para uma tábua. Corte em cubos de cerca de 3 cm.







5 - Para assar, coloque-os novamente na assadeira, deixando um espaço de 1 cm entre eles. Leve ao forno e asse por 25 minutos ou até ficarem dourados.









6 - Para fazer frito, aqueça o óleo em uma panela pequena e funda, em fogo médio. Coloque-os um a um e frite aos poucos, virando de vez em quando, até que fiquem dourados. Sirva com a geleia.











