Dia do churrasqueiro: faça esse lombo recheado na grelha para comemorar

Cortar a abobrinha e o tomate em fatias finas e temperar com sal.

Cortar o provolone em fatias finas. Cortar as fatias de bacon ao meio.

Temperar o lombo com o sal e o mix de pimentas.

Colocar o lombo na grelha sobre carvão em brasa, a uma distância de 40 cm. Assar por 35 minutos, virando de tempos em tempos, para assar de maneira uniforme.

Tirar o lombo da grelha e cortar em fatias, sem separar da base (deixando a espessura de um dedo), formando um leque.

Rechear cada fenda com as fatias de tomate, abobrinha, provolone e bacon.Voltar à churrasqueira, nas mesmas condições de calor e distância da grelha e assar por mais 15 a 20 minutos – dependendo do ponto desejado.