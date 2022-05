Dia do hamburguer: faça essa receita caseira bem saborosa!

1 - Pique a cebola e o alho finamente, bem pequenos mesmo.

2 - Em uma tigela grande, misture bem as carnes, a cebola e o alho picados com as mãos. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto e misture novamente.

3 - Molde em forma de hambúrguer. Para facilitar, um truque: separe outra tigela pequena e pegue uma "mãozada" de carne, faça uma bola e jogue dentro dessa tigela. É para atirar mesmo, então, deixe em uma superfície que não vá quebrar ou cair. Isso irá ajudar a compactar o hamburguer para que ele não se quebre.

4 - Caso queira, também pode congelar esses hamburguers por semanas no freezer – não é necessário descongelar cada um deles antes de levar ao forno ou à panela para fritar: tire do freezer e leve direto ao fogo. Para congelar, depois de modelar, enrole com filme-plástico com cuidado para que nenhuma parte fique descoberta.

5 - Para assar, leve ao forno bem quente em uma forma com um fio de óleo por cerca de 20 minutos – ajuste conforme o ponto de carne desejado.

6 - Você também pode fritá-lo: para isso, use uma panela antiaderente, deixe-a bem quente, coloque o óleo e frite um ou dois por vez. Ao fritar, no primeiro momento, o hamburguer vai grudar na panela, mas logo irá soltar. Quando isso acontecer, vire e faça o mesmo do outro lado.

7 - Monte à maneira. Para algo bem clássico e simples, comece com pão, maionese, alface, hamburguer, tomate, cebola roxa, e queijo derretido.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Aprenda a fazer hambúrguer caseiro bem fácil!

Aprenda a preparar um hambúrguer caseiro

Chefs contam segredos para fazer um hambúrguer perfeito; veja 13 receitas