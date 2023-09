Dia Mundial do Coco: faça mousse de coco com nozes sem açúcar

1 - Em uma batedeira, bata o creme de leite em ponto de chantilly e reserve.

2 - Ainda na batedeira, bata as claras em ponto de neve bem firme. Junte o xilitol e bata até ter um merengue consistente.

3 - Junte o leite de coco, o coco ralado, as nozes e misture bem.

4 - Adicione o chantilly e mexa delicadamente.

5 - Acrescente a gelatina dissolvida seguindo as instruções da embalagem e misture.

6 - Transfira a mousse para uma forma com furo no meio untada com óleo de coco e leve à geladeira por 6 horas até firmar.

Coco

O coco é rico em gorduras saudáveis, conhecidas como ácidos graxos, além de ser rico em nutrientes, como as vitaminas C, E e algumas do complexo B. Contém minerais como potássio, magnésio e ferro. É rico em fibras, e é um grande aliado da saúde digestiva.

