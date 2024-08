Doce de leite na panela de pressão é fácil de fazer e fica delicioso

1 - Na panela de pressão, coloque a lata de leite condensado fechada sem o rótulo de papel e raspe a cola. Cubra com água até ficar dois dedos acima da lata. Tampe a panela e leve ao fogo médio. Quando começar a chiar, deixe por 25 minutos. Desligue o fogo e deixe o vapor sair naturalmente.

2 - Quando a pressão sair, abra a tampa e retire a lata com uma pinça para não se queimar. Deixe esfriar por ao menos 2 horas antes de abrir a lata.

Dica

A cor do doce pode variar de acordo com o tempo de cozimento. Se quiser um doce mais escuro, deixe cozinhar por mais alguns minutos - com 40, fica mais escuro.

