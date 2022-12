Eggnog natalino com rum ou bourbon (ou os dois)

1 - Bata as gemas numa tigela com 100g de açúcar até a mistura ficar amarela e espessa.

2 - Mexa o leite, as natas, e o rum e/ou o bourbon. Também pode adicionar um pouco de noz-moscada.

3 - Verta a mistura em duas garrafas de 750ml com rolha e guarde no frigorífico. (O álcool evitará qualquer deterioração dos ovos ou das natas).

4 - Coloque as claras numa caixa e congele até ao dia quando quer servir as bebidas.

5 - Quando estiverem prontas para servir, no momento que quer servir as claras para uma tigela. Bata as claras até que fiquem espumosas e opacas. Adicione os restantes 50g de açúcar e bata as claras em castelo.

6 - Verta o eggnog das garrafas para uma tigela grande e juntar as claras, mexer até que fiquem bem ligados.

7 - Coloque o eggnog em copos e servir com um pouco de noz-moscada.