Em clima de Páscoa: mini ovos de brigadeiro

Brigadeiro

1- Em uma panela, coloque todos os ingredientes;

2- Misture bem e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até desprender do fundo da panela (cerca de 10 minutos);

3- Retire do fogo, passe para um prato untado com manteiga e deixe esfriar;

4- Com as mãos untadas, enrole em bolinhas e passe-as nos granulados e reserve.

Montagem

5- Em um recipiente, coloque o chocolate e leve ao micro-ondas, em potência média, por 3 minutos, misturando de minuto em minuto, para derreter;

6- Misture muito bem e tempere o chocolate utilizando um banho-maria frio, até que o chocolate chegue à temperatura de 28ºC;

7- Em uma forma de acetato própria para mini ovos, coloque cada brigadeiro no centro dos espaços e cubra-os com o chocolate temperado, alisando para que fique com o tamanho correto;

8- Bata levemente para retirar o ar e leve à geladeira até que o Chocolate cristalize e solte da forminha;

9- Desenforme e sirva.