Enroladinho de presunto e banana: Lanche perfeito para a criançada

Preaqueça o forno a 180ºC.

Enrole cada banana em uma fatia de queijo, depois em uma fatia de presunto.

Coloque numa travessa refratária e regue com o requeijão.

Polvilhe o queijo parmesão ralado e leve ao forno até que a superfície esteja dourada e o requeijão borbulhando.

Deixe esfriar um pouquinho pra ninguém queimar a boca!