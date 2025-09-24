Pesquisar

VAI TE SURPREENDER

Enroladinho de presunto e banana: Lanche perfeito para a criançada

Receita: Frimesa
24 set 2025 às 11:00

Tempo de Preparo Rendimento
h 15 min
6 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Baixo colesterol
Ingredientes

  • 6 bananas
  • 6 fatias de presunto fatiado
  • 6 fatias de queijo prato
  • 1 copo de requeijão cremoso
  • 2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
Modo de preparo

Preaqueça o forno a 180ºC.

Enrole cada banana em uma fatia de queijo, depois em uma fatia de presunto.

Coloque numa travessa refratária e regue com o requeijão.

Polvilhe o queijo parmesão ralado e leve ao forno até que a superfície esteja dourada e o requeijão borbulhando.

Deixe esfriar um pouquinho pra ninguém queimar a boca!

