Enroladinho de presunto e banana: Lanche perfeito para a criançada

COMBINAÇÃO SABOROSA
Pesquisar
Sua marca no Bonde
Canais
Serviços
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 15 min
|
6 porções
|Preparo Fácil
|Culinária Saudável
|Baixo colesterol
Preaqueça o forno a 180ºC.
Enrole cada banana em uma fatia de queijo, depois em uma fatia de presunto.
Coloque numa travessa refratária e regue com o requeijão.
Polvilhe o queijo parmesão ralado e leve ao forno até que a superfície esteja dourada e o requeijão borbulhando.
Deixe esfriar um pouquinho pra ninguém queimar a boca!
Continue lendo
Últimas Receitas
Jornais
YOUTUBE
Portais
Outras empresas