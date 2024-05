1 - Escalde a abobrinha por 1 minuto em água fervente com um pouco de sal e escorra.

2 - Em uma panela média, aqueça o azeite, doure o alho, acrescente o shimeji e refogue.

3 - Coloque o tomate, tempere com a cúrcuma, o sal e a pimenta.

4 - Envolva o espaguete ao molho, salpique a castanha e o manjericão. Sirva.

A época da abobrinha é entre março e maio, momento ideal para acrescentá-la à dieta. Se você é vegetariano ou vegano, a receita de espaguete de abobrinha com molho de cogumelos é uma ótima opção. Afinal, a abobrinha é muito nutritiva, fonte de minerais e vitaminas do complexo B. Sem falar que é ótima para quem está em processo de emagrecimento, já que combate as taxas de açúcar no sangue e tem poucas calorias.

Cogumelos também são uma boa pedida, pois além de muito nutritivos, possuem baixo teor de gordura e poucas calorias. São ricos em minerais como potássio, iodo, cálcio e fósforo, e em vitaminas do complexo B. No caso do shimeji, é ainda uma fonte de fibras e ajuda no combate a doenças crônicas, como o câncer.

