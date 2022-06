Espetinho de uvas com brigadeiro e chocolate

1 - Lave as uvas e seque bem.

2 - Em uma panela média, coloque o leite condensado, chocolate em pó e a margarina e leve o fogo baixo, mexendo sem parar, até que desgrude do fundo da panela.

3 - Transfira o brigadeiro para um prato e espere esfriar. Modele em formato de bolas com a mão untada de manteiga e abra pressionando um dedo no centro. Recheie com uma uva e feche com brigadeiro em volta. Repita até acabar os ingredientes.

4 - Espete as uvas com espetos e preencha-os.

5 - Derreta o chocolate em banho-maria e mergulhe os espetos. Deixe escorrer e leve à geladeira até gelar.

