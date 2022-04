Essa torta de frango vai te deixar com água na boca

Massa

1- Bata as gemas e a manteiga. Feito isto, acrescente 2 colheres (sopa) do queijo ralado, a maionese, o leite, o creme de leite, a farinha de trigo e o fermento, misturando tudo aos poucos cuidadosamente, sem bater, até a massa ficar homogênea. Divida a massa em duas;

Recheio

2- Cozinhe o peito de frango na água, com o tablete de frango. Desfie e reserve, junto com o caldo formado. Refogue o alho no óleo, acrescente a cebola, o pimentão, o frango e o restante dos ingredientes. Deixe ferver até que os sabores se apurem, ficando um molho consistente, sem muito caldo. Deixe esfriar;

Montagem

3- Em um refratário untado com margarina, coloque a metade da massa. Recheie e cubra com a outra metade. Por cima, espalhe as claras em neve e salpique o restante do queijo ralado. Leve para assar em forno médio, preaquecido, por cerca de 20 minutos.