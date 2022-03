Essas barrinhas crocantes são perfeitas para o lanche

Recheio

1- Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite, a aveia e o chocolate em pó;

2- Leve ao fogo mexendo por cerca de 10 minutos, em fogo baixo, até começar a desgrudar da panela;

3- Adicione o creme de framboesa, mexa, retire do fogo e espere amornar.

Montagem

1- Em um refratário médio, distribua 9 biscoitos no fundo do refratário;

2- Cubra com metade do recheio;

3- Torne a distribuir mais 9 biscoitos. A seguir cubra com o restante do recheio. Termine de colocar o restante do biscoito;

4- Cubra com filme plástico e deixe na geladeira por cerca de 2 horas;

5- Retire e corte em 18 quadradinhos. Sirva.