Essas cestinhas de palmito são perfeitas para o lanche

1- Unte as forminhas com azeite e cubra com as massas de pastel. Depois, leve para assar em forno médio, por aproximadamente 15 minutos, até dourarem e reserve;

2- Em uma frigideira untada com azeite, grelhe o salmão até ficar dourado e desfie-o;

3- Na mesma frigideira, misture ao salmão grelhado, o palmito, o requeijão, o leite, o sal e a pimenta;

4- Monte as cestinhas, recheando-as com a pasta salmão. Salpique a salsinha e sirva (quentes ou frias).