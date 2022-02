Esse bolo de fubá com pedaços de goiabada é maravilhoso

1- Bata as claras em neve e reserve;

2- Bata as gemas com o leite de coco, o leite, a margarina, o queijo e as raspas de limão;

3- Ainda na batedeira, adicione aos poucos os ingredientes secos;

4- Desligue a batedeira e acrescente as claras em neve, o fermento e os pedaços de goiabada à massa, mexendo delicadamente;

5- Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada;

6- Leve ao forno preaquecido a 200° por aproximadamente 40 minutos;

7- Retire do forno e sirva.