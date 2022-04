Esse cupcake de kitkat vai de deixar com água na boca

Cupcake

1- Em uma batedeira, bata a manteiga com o açúcar até obter um creme esbranquiçado. Adicione os ovos, um de cada vez, misturando bem;

2- Misture o fermento, o bicarbonato e o cacau em pó na farinha e acrescente na batedeira em duas vezes, intercalando com o leite e a baunilha. Desligue a batedeira;

3- Em uma forma própria para cupcakes com doze cavidades, coloque forminhas de papel próprias para irem ao forno e distribua a massa em cada uma delas, tomando cuidado para não as encher demais. Leve para assar em forno médio (180º C) preaquecido, por cerca de 35 minutos, ou até que esteja assado. Reserve;

Cobertura

4- Em uma batedeira, bata a manteiga, o açúcar de confeiteiro e o cacau em pó até obter um creme;

5- Adicione o leite em três vezes e deixe bater até o creme ficar bem aerado;

6- Decore os cupcakes com o creme e finalize com o kitkat. Sirva.