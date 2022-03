Esse mousse de maracujá com creme de queijo vai te deixar com água na boca

1- Retire a polpa de 4 dos maracujás e peneire-as, desprezando as sementes;

2- No liquidificador, bata as polpas coadas, o leite condensado e o creme de queijo minas light;

3- Despeje o conteúdo do liquidificador em um recipiente e leve para a geladeira entre 3h e 4h;

4- Enquanto isso, prepare a calda: em uma panela, coloque a polpa do maracujá restante (com sementes), o açúcar e a água; leve a panela ao fogo e deixe que a calda engrosse levemente. Sirva o mousse regado com a calda fria.