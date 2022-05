Esse sorvete de castanha do Pará e baunilha ajuda a melhorar o sono

1- Corte as bananas em pedaços e congele (você pode deixá-las picadas e congeladas para as próximas vezes. Uma boa dica é aproveitar as bananas bem maduras para fazer essa receita);

2- Bata no processador as bananas congeladas, a baunilha, a castanha do Pará e o coco ralado. Se precisar, adicione um pouquinho de leite (ou leite vegetal) para ajudar o processador, porém não adicione mais do que 3 colheres de sopa para não perder a textura;

3- Está pronto!