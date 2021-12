Feijão branco cremoso com grão-de-bico é uma pastinha saudável e versátil

1 - Escorra os feijões e o grão-de-bico

2 - Bata o grão-de-bico e o queijo cottage no liquidificador ou processador com uma pitada de sal até ficar cremoso

3 - Misture os feijões com tomates e suco de limão. Sirva com raspas de limão por cima, endro e salsinha picada, além do creme de grão-de-bico