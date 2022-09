Feijoada da Veveta

1 - Dessalgue o pé, o rabo e a costela suína com 12h de antecedência. Em uma bacia grande, coloque os cortes e cubra com água corrente. Troque a água a cada 3 horas, mantendo na geladeira. Leve as carnes para cozinhar em água fervente por 30 minutos.

2 - Deixe o feijão de molho em água por 1 hora antes.

3 - Corte o lombo e o bacon em cubos grandes. A calabresa e o paio em rodelas. Reserve.

4 - Aqueça uma panela de pressão grande. Derreta a banha e doure a cebola em cubos. Acrescente o alho e as folhas de louro.

5 - Junte o feijão escorrido, as carnes dessalgadas, o paio e a calabresa, refogue rapidamente e coloque com sete litros de água. Tampe a panela e deixar cozinhar por 50 minutos depois que pegar pressão.

6 - Depois de sair a pressão, confira se o feijão e as carnes estão completamente cozidos. Se necessário, volte para o fogo e finalize. Corrija o sal, se precisar.

7 - Sirva acompanhada de arroz, farofa, couve refogada e torresmo.

