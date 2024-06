Filé de frango ao molho de alho-poró e batata com crosta de parmesão

Frango

1 - Deixe marinar por 30 minutos e passe em amido de milho, se quiser.​

2 - Doure em uma frigideira média com azeite. Reserve.

Molho

3 - Em uma frigideira média, doure a farinha em uma parte da panela.

4 - Junte o azeite, a cebola, alho-poró e alho. Doure e junte o leite.

5 - Quando engrossar, coloque o queijo. Reserve.

Batata

6 - Cozinhe-as de 20 a 30 minutos em água fervente, até que fiquem macias quando espetar com o garfo. Corte ao meio e tempere.​

7 - Coloque o queijo em um refratário médio e espalhe as batatas com a parte aberta virada para o queijo.

8 - Leve ao forno pré-aquecido a 230 graus de 20 a 30 minutos.

9 - Coloque o frango no molho e sirva com as batatas.

