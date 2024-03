Flat white: aprenda fazer o drink de café homenageado no Doodle do Google

1 - Faça a extração do um café espresso duplo, o que significa 60ml de café em uma mesma xícara.

2 - Vaporize o leite quente.

3 - Coloque o leite vaporizado na xícara junto ao café.

4 - É só servir. A ideia é que a espessura do Flat White fique bem harmônica. É importante perceber os ingredientes equalizados, ou seja, o sabor intenso do café junto ao leite com o creme não tão espesso como do cappuccino.

