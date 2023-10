Fogazza de palmito em formato de cogumelo

1 - Misture em uma tigela média o fermento, o açúcar e 1 xícara (chá) de farinha de trigo.

2 - Faça um buraco no meio e adicione o leite morno, o ovo, o sal e o azeite. Vá amassando e misturando bem.

3 - Junte o restante da farinha até que a massa fique firme e desgrudando das mãos.

4 - Coloque em uma tigela untada com azeite, cubra com filme plástico e deixe por 30 minutos.

5 - Divida em 12 bolas. Abra cada uma em uma mesa enfarinhada. Corte círculos de 20 cm de diâmetro.

6 - Bata o ovo para pincelar com um garfo.

Recheio

7 - Refogue a cebola no azeite.

8 - Junte o palmito, a azeitona e o tomate e deixe refogar.

9 - Dissolva a farinha de trigo no leite e junte ao refogado. Mexa até engrossar.

10 - Retire, deixe esfriar e utilize.

11 - Pincele as bordas da massa com o ovo batido, recheie, feche a massa sobre o recheio, como se fosse um pastel e feche bem.

12 - Vá colocando em uma assadeira untada com azeite. Pincele-as com o restante do ovo e leve ao forno médio (180℃), pré-aquecido, por 30 minutos ou até dourar.

Formato de cogumelo

13 - Coloque uma fogazza em um prato e enfeite a parte de cima com rodelas de cenoura. Faça o tronco da árvore com pepino, e enfeite em volta com tomates, uvas verdes e salsa crespa.

Calorias: 148 a unidade