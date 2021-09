Fondue cookie é diferente de tudo o que você já viu

Massa

Na batedeira, com raquete, bata a manteiga e os açúcares.

Adicione os ovos e misture.

Incorpore os ingredientes secos. E, por último, adicione os chips.

Unte uma forma de fundo removível de 20 cm, abra a massa e forre.

Leve a assadeira forrada com a massa para geladeira por 30 minutos. Por dentro da forma, com massa de cookie, coloque papel de alumínio para segurar as laterais.

Pré-aqueça o forno a 180°C.

Tire da geladeira e leve para assar em forno pré-aquecido a 180°C por 30 minutos, tire o papel alumínio e deixe assar por mais uns 10 minutos.

Fondue de Brigadeiro

Em uma panela coloque o leite condensado, o creme de leite, a glucose, o chocolate e misture bem.

Leve ao fogo médio/baixo mexendo constantemente até engrossar ou até atingir a temperatura de 90°C.

Adicione o licor e reserve.

Montagem e Finalização

Desenforme a base de cookies.

Verta o fondue sobre a base.

Acompanhamentos: frutas, pedaços de brownie, cookies, marshmallow e o que mais sua imaginação mandar.