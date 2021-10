Frango assado com molho de amendoim para diferenciar no cardápio

Primeiro, tempere as coxinhas com sal e pimenta, coloque em uma fôrma e leve ao forno alto, preaquecido, por 20 minutos.

Em uma panela, coloque o óleo e refogue a cebola e o alho por 3 minutos. Acrescente o amendoim, o sal, a pimenta e a salsa e refogue por mais 2 minutos.

Depois, bata no liquidificador com a água até que vire uma pasta. Despeje esse tempero sobre o frango e misture com a ajuda de uma colher.

Volte o frango ao forno baixo por mais 20 minutos ou até dourar. Pra finalizar, polvilhe com salsa e está pronto pra servir.