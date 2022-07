Frango empanado sequinho e crocante recheado com queijo

1 - Faça um corte na lateral de cada um dos peitos de frango para colocar o recheio. Tempere-os com alho picado e sal a gosto.

2 - Misture a muçarela e o queijo prato. Em seguida, preencha os cortes do frango, apertando os cantos para selar o recheio.

3 - Com cuidado para não abrir a carne, empane primeiro na farinha de trigo, passe nos ovos batidos e, por último, na farinha de empanar.

4 - Aqueça o óleo em uma frigideira em fogo médio e pré-aqueça o forno a 180ºC. Frite o frango até dourarem os dois lados.

5 - Tempere o molho de tomate com sal e pimenta a gosto e forre o fundo de uma travessa refratária pequena com metade desse molho. Acomode o frango e cubra-o com o restante do molho. Salpique o parmesão e manjericão a gosto.

6 - Asse por 20 minutos.

Dica

Sirva com arroz bem soltinho.

