Granola de frigideira saudável, simples, fácil e deliciosa

1 - No pilão, quebre as sementes do coentro e reserve.

2 - Pique grosseiramente as castanhas.

3 - Em uma frigideira grande e antiaderente, coloque a aveia, as castanhas, as sementes de girassol e de coentro, o mel, o açúcar, a canela, o sal e o óleo. Misture bem.

4 - Leve ao fogo médio e deixe por 6 minutos, até o açúcar derreter e a granola começar a dourar.

5 - Abaixe o fogo e vá misturando de vez em quando, por 8 minutos, até a ficar bem dourada e sequinha, sem correr o risco de queimar.

Atenção: a granola só fica crocante depois que esfriar. Cuidado para não queimar.

6 - Desligue o fogo e misture a banana.

7 - Transfira para uma travessa (ou assadeira) e deixe esfriar completamente em temperatura ambiente antes de servir ou armazenar.

Dica

A granola permanece crocante por 1 mês, armazenada num pote com fechamento hermético em temperatura ambiente.

