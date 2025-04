Grilled cheese ou pesto grill, sanduíche de queijo quente com tomate e molho pesto

Molho pesto

1 - Lave bem o manjericão e separe as folhas em um recipiente.

2 - No processador, bata todos os ingredientes, exceto o queijo e as nozes com a tecla "pulsar" até que fique homogêneo.

3 - Junte o parmesão e bata mais.

4 - Por último, coloque as nozes e bata mais um pouco. O molho deve ficar com pedacinhos crocantes.

5 - Acrescente o azeite, caso o molho fique muito espesso, até que esteja tudo bem cremoso.

6 - Reserve em um recipiente e, a cada vez que usar, coloque um pouco de azeite para que esteja sempre "coberto". O azeite vai ajudar na durabilidade do molho e evitará que oxide.

Grilled cheese

7 - Separe duas fatias do pão e preencha-as com muito queijo reino. A ideia aqui é espalhar o queijo no pão a ponto de não ser possível ver o pão através do queijo, então, seja generoso.

8 - Sobre o queijo, adicione uma colher (sopa) de pesto e leve a um forno elétrico ou convencional a 240ºC por 5 minutos ou até que o queijo derreta.

9 - Pré-aqueça uma frigideira a 180ºC.

10 - Quando o queijo estiver derretido, retire do forno e, com uma colher, espalhe o pesto por todo o queijo derretido e adicione os tomates. Procure espalhar os tomates para que ocupem o sanduíche inteiro e, com uma espátula, junte as duas metades, apertando levemente para que o recheio se junte ao queijo.

11 - Vire sempre a metade sem o recheio sobre a metade com o recheio para que não caia.

12 - Na frigideira, adicione uma colher (sobremesa) de manteiga e unte toda a base da panela.

13 - Coloque o sanduíche na frigideira e, para que o pão fique crocante, a dica é girar o sanduíche algumas vezes durante o processo de grelhar, que leva entre 3 e 5 minutos, dependendo da temperatura.

Lembre-se que temperatura muito quente faz queimar por fora e não aquecer por dentro. Já o fogo bem baixo aumenta o tempo do processo, mas aquece por dentro e grelha por fora.

14 - Com uma espátula, levante o sanduíche da frigideira, adicione mais uma colher (sobremesa) de manteiga à frigideira e repita o processo com o lado não grelhado do pão.

15 - Corte-o em quatro para servir como aperitivo.

