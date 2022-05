Grostoli fofinho e macio é bem fácil de fazer!

1 - Em uma tigela, misture bem todos os ingredientes. Vá adicionando a farinha conforme necessário até dar ponto.

2 - Transfira para uma superfície enfarinhada e amasse por alguns minutos até ficar bem lisinha.

3 - Leve a massa para um saco plástico e deixe descansar por 3 horas ou de um dia para o outro - não precisa ser em geladeira.

4 - Estique a massa com um rolo, em superfície enfarinhada, mais ou menos na espessura de 1/2 centímetro.

5 - Corte do tamanho que desejar e faça um corte no meio para virar, passando uma das pontas pelo meio do corte.

6 - Frite em óleo bem quente e depois polvilhe açúcar refinado.



VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Grostoli fofinho e muito fácil de fazer!

Cueca virada fácil

Cueca virada sem glúten muito fácil