Guirlanda brownie é uma opção de sobremesa deliciosa

1 - Pique o chocolate em pedaços pequenos e corte a manteiga em cubos. Transfira para uma tigela grande de vidro refratário e leve ao fogo em banho-maria até derreter bem. Tire e deixe amornar.

2 - Adicione os ovos batidos com um batedor de arame ou garfo.

3 - Misture o açúcar e o creme balsâmico.

4 - Junte a farinha, as nozes e o fermento.

5 - Transfira para uma forma redonda baixa com orifício central, untada e polvilhada com farinha de trigo.

6 - Asse em forno médio (180℃), pré-aquecido, por 20 minutos, sem deixar assar demais, mantendo a parte de dentro cremosa. Retire, espere amornar e desenforme em um prato grande.

Creme

7 - Misture o leite, as gemas, o amido e a baunilha em uma panela média e leve ao fogo até engrossar.

8 - Junte o chocolate, abaixe o fogo e deixe até derreter bem. Retire do fogo, mexa bem e espere amornar. Deixe na geladeira até ficar bem frio para ficar firme.

Montagem

9 - Com o auxílio de um aparelho de confeitar, no bico pitanga, decore a parte de cima do brownie. Distribua as frutas e enfeite com um laço de tecido.

Calorias: 300 a porção

