Hambúrguer com queijo reino e molho de cebolas caramelizadas e cogumelos

Molho

1 - Em uma tigela, misture o ketchup, o molho de mostarda e a glucose. Junte 2 colheres (sopa) de água e tempere com sal.

2 - Corte a cebola em fatias bem finas. Aqueça o azeite em fogo médio em uma panela, junte a cebola e refogue-as, misturando sempre até que fiquem douradas. Adicione o aceto balsâmico e deixe fritar um pouco mais, até que a cebola fique macia e com um tom dourado. Incorpore a mistura dos molhos e mexa bem. Reserve.

Hambúrguer

3 - Amasse o patinho e o acém em uma tigela e misture bem até que formem uma única massa. Divida em 4 porções e faça bolinhas. Achate-as com as mãos e acerte as bordas com os dedos para formar os hambúrgueres.

4 - Esquente uma frigideira de fundo grosso em fogo médio. Quando estiver bem quente, regue com um fio de óleo e tempere os hambúrgueres com sal e pimenta-do-reino. Doure-os de um dos lados, vire-os com uma espátula e distribua sobre eles as fatias de queijo reino. Abafe com uma tampa e deixe os hambúrgueres terminarem de dourar e o queijo derreter (por uns 3 minutos).

5 - Sirva com o molho de cebola, de uma salada de folhas e de chips de batata, ou monte o lanche combinando os hambúrgueres com alface americana, tomate, maionese e pão preto, branco ou australiano.

Variação

Você pode substituir o molho de cebolas caramelizadas por um molho de cogumelos frescos. Em um fio de azeite, doure 1 xícara (chá) de cogumelos frescos fatiados (shiitake, portobelo ou paris), junte ½ xícara (chá) de creme de leite fresco (100 ml) e reduza até formar um molho encorpado. Desligue, tempere com sal e ervas frescas como tomilho, salsinha ou cebolinha.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Aprenda a fazer hambúrguer caseiro bem fácil!

Hambúrguer de cogumelos vai te conquistar!

Chefs contam segredos para fazer um hambúrguer perfeito; veja 13 receitas