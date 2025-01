Hambúrguer de linguiça com provolone e espinafre

1 - Leve água para ferver em uma panela média. Cozinhe o espinafre por aproximadamente um minuto. Retire do fogo e escorra.

2 - Em uma frigideira média, aqueça duas colheres de sopa de azeite e leve ao fogo brando. Coloque o alho e as anchovas, aumente o fogo e cozinhe por um minuto.

3 - Adicione o espinafre cozido, sal, se necessário, e retire a panela do fogo.

4 - Umedeça levemente as mãos antes de transformar as linguiças em quatro hambúrgueres.

5 - Pincele delicadamente com o restante do azeite e coloque na grelha. Deixe no fogo até que ambos os lados estejam crocantes e dourados.

6 - Cubra cada hambúrguer com uma fatia de queijo e deixe mais um minuto para que o queijo derreta.

7 - Para um toque especial, grelhe os lados planos dos pães por um minuto ou até que estejam levemente dourados.

8 - Monte o sanduíche com o hambúrguer de linguiça, uma fatia de queijo e parte do espinafre.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Hambúrguer de linguiça toscana com cebola caramelizada no shoyu

Hambúrguer de linguiça com queijo coalho

Hambúrguer de linguiça de frango com bacon