Hambúrguer de linguiça toscana com cebola caramelizada no shoyu

1 - Corte as linguiças, retire e descarte a tripa.

2 - Misture bem e divida a carne em quatro partes iguais.

3 - Molde os hambúrgueres e leve ao freezer por meia hora.

4 - Corte as cebolas em rodelas de meio centímetro de espessura.

5 - Em uma panela pequena, adicione as cebolas, o shoyu, o açúcar e a água. Leve ao fogo baixo, e deixe até secar o líquido – de 10 a 15 minutos – mexendo de tempos em tempos.

6 - Aqueça uma frigideira antiaderente e doure os hamburgueres de ambos os lados, em fogo médio.

7 - Disponha duas fatias de muçarela sobre cada hamburger e tampe a frigideira para derreter – de 2 a 3 minutos.

8 - Aqueça o meio do pão em outra frigideira. Sirva o hamburger com queijo no pão e uma colherada generosa de cebola caramelizada.

