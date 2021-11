Homus de abóbora para comer com pão e torrada

1. Em uma assadeira coberta ou envelope de papel-alumínio, asse a abóbora a 200ºC, com um pouco de azeite e sal, por 1 hora ou até ficar macia. Se os pedaços forem muito pequenos, melhor cozinhar em água e deixar reduzir até um purê bem grosso. Espere esfriar

2. No processador ou mixer, bata a abóbora, o grão de bico, o suco de limão, o tahine e o alho. Se ficar espesso demais, dilua com a água do grão de bico. Tempere com sal, cominho, páprica e azeite

3. Sirva em temperatura ambiente com mais azeite, salsinha picada e os acompanhamentos à sua escolha