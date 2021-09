Inove com cheescake salgado de queijos e alho poró

Massa: Triture, num processador, os biscoitos até ficarem em ponto de farinha grossa. Adicione a manteiga. Misture até formar uma massa. Fica um ponto esfarelado. Quando pronta, cubra o fundo de uma forma de fundo removível, colocando de uma vez e amassando com a palma da mão ou em forma de “soco”, reserve. Prepare o recheio.

Recheio: No liquidificador, bata ligeiramente os ovos e adicione um a um os demais ingredientes. Deixe homogêneo. Adicione na forma. Leve ao forno baixo (150ºC) por 1 hora ou até dourar e ficar firminho. Quando pronto, retire do forno e reserve. Prepare a cobertura.

Cobertura: Corte o talo do alho poró, pelo comprimento. Separe bem as folhas. Lave e seque bem. Então corte em tirinhas muito finas, sempre pelo comprimento. Aqueça uma frigideira ou panela pequena, coloque azeite que cubra o fundo e frite as tirinhas de alho poró, até dourarem. Faça aos poucos para deixar homogêneo. Deixe escorrer em papel toalha. Quando pronto, espalhe sobre a cheesecake, desenforme e sirva!