Irresistível! Chocomousse com cheesecake de morango

1- Preparar o bolo conforme instruções da embalagem em uma forma de 20 cm de diâmetro. Resfriar, desenformar, cortar em 3 camadas e reservar. Lave a forma;

2- Cozinhar os morangos com o açúcar ate amolecerem um pouco e formar uma calda (cerca de 10 minutos). Coloque o suco de meio limão. Reserve na geladeira;

3- Bater o leite condensado, o chantilly, o cream cheese e os 60 g de manteiga em temperatura ambiente, o aroma de baunilha e o suco de limão na batedeira com o globo ate virar um creme homogêneo;

4- Picar a bolacha grosseiramente e umedecer com a manteiga derretida. Assar por cerca de 7-10 minutos a 180ºC até dourar. Resfriar;

5- Com uma espátula, coloque a bolacha e metade dos morangos com a calda no centro do creme e incorpore levemente cerca de 4-5 vezes, para ainda ter a calda de morango aparente, sem misturar completamente;

6- Na mesma forma de 20 cm de diâmetro, cubra as bordas com acetato (o exterior do bolo ficara mais uniforme) ou plástico filme para desenformar facilmente;

7- Coloque uma camada de bolo e, por cima, 1/3 do creme de cheesecake. Siga alternando até finalizar com o creme de cheesecake;

8- Coloque no freezer para gelar. Retire o bolo do freezer cerca de 20 minutos ante de servir, cobrindo o topo do bolo com o restante do morango e calda.