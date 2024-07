Kimchi, conserva apimentada fermentada com ingredientes tradicionais coreanos

1 - Coloque o repolho em uma tigela grande junto com o sal. Massageie as folhas até que a água comece a sair.

2 - Cubra com água e deixe por no mínimo 2 horas, misturando de vez em quando as folhas (ele terá reduzido de volume e ficará mole. Deixe por mais uma hora se ainda estiver firme).

3 - Coe o repolho e enxágue em água corrente, repita e volte para a tigela. Adicione o daikon, a cenoura, a cebolinha, o gengibre e o alho.

4 - Em um processador, misture a pera, a cebola, a água, a pimenta e o molho de peixe até ficar homogêneo e coloque no repolho. Mexa muito bem o conteúdo da tigela, certificando-se de que tudo fique coberto com o molho.

5 - Embale bem o Kimchi em potes de vidro, deixando 1-2 cm de espaço livre. Certifique-se de que os vegetais estejam pressionados e compactos para que fiquem totalmente submersos.

6 - Limpe as tampas, removendo quaisquer detritos. Feche os frascos e deixe fermentar em temperatura ambiente por no mínimo 3 dias.

7 - Você pode começar a provar o Kimchi após 3 dias e decidir quando parar a fermentação conforme a acidez. Após atingir os níveis exigidos, feche bem os frascos e guarde na geladeira.

