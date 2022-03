Lanchinho de frango sem leite e sem ovo

Recheio

1- Em uma panela aqueça o azeite e refogue a cebola e o tomate;

2- Acrescente o frango, o milho, o sal e o orégano;

3- À parte, em um recipiente, dissolva a farinha na água e despeje sobre o refogado, mexendo até engrossar. Polvilhe o cheiro-verde e reserve.

Massa

4- Em um recipiente, dissolva o fermento biológico em 1 e meia xícara (chá) de água morna e acrescente o açúcar. Incorpore a farinha de trigo aos poucos, a aveia, o sal e o creme vegetal e misture até obter uma massa homogênea que desgrude das mãos. Amasse por cerca de 10 minutos;

5- Faça uma bola com a massa, unte-a com o azeite, coloque em um recipiente grande e cubra com um plástico-filme. Deixe crescer por cerca de 30 minutos em temperatura ambiente;

6- Faça bolinhas de massa do tamanho de uma noz, cubra com um pano limpo e deixe-as descansar por cerca de 20 minutos. Abra cada bolinha com as mãos, formando um disco de espessura média;

7- Em seguida, coloque no centro do disco meia colher (sopa) do recheio reservado. Dobre as pontas sobre o recheio, fechando bem e formando um pãozinho;

8- Coloque-os em uma assadeira untada com óleo, deixando um espaço entre eles. Pincele cada pãozinho com a mistura de polpa de tomate, azeite e 1 colher (sopa) de água e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 20 minutos, ou até que esteja dourado. Sirva a seguir.