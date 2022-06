Lasanha de berinjela bem fácil!

Molho branco

1 - Em uma panela média, aqueça o azeite, junte a farinha e misture rapidamente para não empelotar, até dourar.

2 - Adicione a noz-moscada, o sal a gosto e o leite de aveia. Cozinhe, mexendo sempre, por cerca de 10 minutos em fogo baixo ou até a mistura adquirir consistência cremosa. Reserve.

Molho de tomate

3 - Em outra panela média, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho. Junte os tomates, sal e pimenta-do-reino a gosto, e cozinhe com a panela tampada por uns 10 minutos ou até os tomates murcharem. Adicione o manjericão a gosto e misture.

Berinjelas

4 - Em uma frigideira antiaderente, grelhe 2 berinjelas médias fatiadas com 1 pitada de sal e reserve.

Montagem

Em um refratário médio, disponha uma porção do molho branco e cubra com uma camada de berinjela, depois o molho de tomates. Repita o procedimento, finalizando com molho de tomates. Leve ao forno médio-alto a 200°C (pré-aquecido) por cerca de 15 minutos. Sirva.

