Lasanha de camarão superdeliciosa!

Massa

1 - Cozinhe a massa fresca segundo as orientações na embalagem. Escorra e reserve a massa em um refratário com água gelada para que não grude. Opção é usar massa já pronta.

Molho

2 - Limpe o camarão e tempere com ½ limão e sal.

3 - Em uma panela média, doure a cebola em azeite, faça o molho de tomate com coentro e sal à gosto e adicione o camarão sem o caldo do limão. Cozinhe por cinco minutos e retire do fogo.

4 - Tire do molho 1/4 do camarão cozido com um pouco de molho e bata ligeiramente no processador de alimentos ou liquidificador. Não pique muito.

5 - Volte os camarões à panela do molho e deixe no fogo por um minuto. Certifique que tenha bastante molho e não muito consistente. Desligue.

6 - Em uma frigideira, doure no azeite os cinco camarões inteiros e com casca, que serão utilizados na decoração e reserve.

Montagem

7 - Em um refratário médio, distribua uma fina camada de molho na travessa, uma camada de massa, outra de muçarela e de molho. Repita as camadas até finalizar com o queijo.

8 - Finalize com o queijo parmesão fresco ralado por cima da lasanha já montada e decore com os camarões no azeite e um ramo pequeno de coentro.

9 - Asse em forno pré-aquecido a 180 graus e deixe por 20 minutos.

