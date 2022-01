Lasanha de carne moída com molho vermelho é fácil e rende muito

Molho

1 - Em uma panela grande, aqueça o óleo/azeite e frite a cebola até dourar. Frite o alho e refogue a carne moída. Tempere a gosto com shoyu, vinagre, o caldo de carne e o creme de cebola. Deixe dourar e adicione o extrato de tomate e a água. Prove o tempero, deixe ferver, coloque o cheiro verde ou ervas a gosto e desligue.

Montagem

2 - Pré-aqueça o forno a 200ºC.

3 - Em um refratário grande, coloque um pouco de molho e um pouco de leite. Faça uma camada de massa, cubra com molho e leite, depois prepare uma camada de presunto e outra de queijo. Se desejar, use também molho branco. Vá fazendo mais camadas, repetindo o processo até preencher a forma e finalizando com a muçarela. Deixe um espaço de mais ou menos um centímetro para não transbordar.

4 - Leve ao forno médio por cerca de 45 minutos ou até a muçarela dourar e a lasanha estar macia. Sirva com arroz branco.