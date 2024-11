Lasanha de frango no micro-ondas com azeitona e tomate

1 - Em um refratário médio próprio para micro-ondas, junte o frango, a água e o caldo. Misture e cubra com filme-plástico, deixando uma saída para o ar. Leve ao micro-ondas, em potência alta, por 4 minutos, misturando na metade do tempo.

2 - Junte a polpa de tomate e retorne ao micro-ondas por mais 5 minutos, ou até borbulhar. Retire do micro-ondas, misture as azeitonas e reserve.

3 - Em um refratário retangular pequeno (12 x 22 cm), faça camadas com o molho, a massa, a muçarela, finalizando com o molho e reservando algumas fatias de muçarela. Cubra com filme-plástico e deixe descansar por 10 minutos.

4 - Faça uma abertura no plástico para saída de vapor e leve ao micro-ondas, em potência média por mais 10 minutos.

5 - Acrescente a muçarela restante e volte ao micro-ondas, sem o filme-plástico, por mais 2 minutos, ou até que derreta a muçarela da superfície.

6 - Deixe descansar por 10 minutos e sirva em seguida.

Dica

Se quiser, substitua o frango por carne moída e o caldo de galinha por de carne.

