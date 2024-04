Lasanha de panela com presunto e queijo

1 - Em uma panela grande, distribua um pouco do molho de tomate.

2 - Acomode a massa e cubra com queijo e presunto. Espalhe requeijão e regue com mais molho de tomate. Repita as camadas.

3 - Finalize com queijo parmesão ralado. Leve ao fogo baixo por 8 minutos ou até a massa ficar macia.

