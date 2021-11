Espaguete de pupunha ou abobrinha com molho de tomate caseiro

1. Lave o palmito pupunha ou abobrinha, parta ao meio no sentido do comprimento e corte em fios finos como se fosse espaguete.

2. Elimine os pedúnculos dos tomates, parta-os ao meio e descarte as sementes. Pique a polpa em pedaços pequenos. Coloque em uma panela os tomates, a metade do azeite de oliva, as ervas, o sal e a pimenta-do-reino. Leve ao fogo e refogue por 5 minutos. Retire do fogo e reserve.

3. Em uma panela com 1 litro de água fervente, adicione o palmito pupunha, o gengibre, a pimenta-dedo-de-moça e o sal. Deixe cozinhar por 3 minutos ou até ficar al dente. Retire do fogo e escorra a água.

4. Disponha o espaguete nos pratos e sirva com o molho de tomate caseiro. Decore com manjericão.