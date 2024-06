Lasanha verde com molho de queijo cottage zero lactose com nozes e cogumelos

Molho de cottage

1 - Processe o cottage com ½ xícara (chá) de água (100 ml) até obter um molho bem liso, como molho branco.

2 - Tempere com sal, pimenta e noz-moscada e reserve.

Cogumelos

3 - Corte-os em fatias grossas.

4 - Aqueça o azeite em uma frigideira grande e de fundo grosso. Quando ficar bem quente, doure os cogumelos e refogue-os em levas, para que não percam o suco.

5 - Misture-os com metade do molho de cottage, ajuste o tempero com sal e pimenta e reserve.

Recheio

6 - Coloque o queijo Minas em uma tigela e esfarele-os com os dedos ou com um garfo.

7 - Pique as nozes em pedaços grandes e corte a cebolinha.

8 - Misture as nozes ao queijo Minas e tempere com sal, pimenta e a cebolinha picada.

Montagem

9 - Rale a muçarela no ralo grosso.

10 - Em uma travessa de 21 x 18 cm, espalhe a manteiga e coloque metade do creme de cottage. Cubra com uma folha de massa de lasanha.

11 - Acomode o restante do creme de cottage e espalhe o recheio de queijo e nozes.

12 - Cubra com mais uma camada de massa e espalhe o molho de cottage com cogumelos.

13 - Finalize com a muçarela ralada. Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por 30 minutos ou até que o queijo fique gratinado.

14 - Sirva pura ou acompanhada de salada.

