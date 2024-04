Latkes são deliciosos bolinhos de macarrão com molho de pimenta

1 - Frite o bacon em uma panela média. Escorra e reserve.

2 - Em uma tigela grande, misture bem os ovos e a farinha. Junte o alho, a cebola, a noz-moscada, o bacon, o macarrão, misture, sal e pimenta a gosto e 1 colher de sopa de molho de maionese com pimenta. Mexa bem.

3 - Em uma frigideira antiaderente grande, aqueça um pouco de azeite de oliva. Faça ninhos com a massa com um garfo e achate-os com uma espátula para fritar.

4 - Deixe dourar e vire para dourar o outro lado.

5 - Coloque-os em um papel toalha para tirar o excesso de gordura e transfira para uma travessa.

6 - Finalize com a cebolinha picada. Sirva quente com molho de pimenta.

